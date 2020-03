Disney+: film, serie TV e documentari da vedere

Per questo, abbiamo pensato di consigliarvi alcune delle produzioni disponibili, così da aiutarvi nella vostra scelta, nel caso in cui siate ancora incerti su cosa guardare. Dato che le produzioni originali saranno sicuramente il "traino" che porterà molti ad abbonarsi o provare il servizio, abbiamo deciso di lasciarle al di fuori di questa lista. Tuttavia, è ovvio che consigliamo calorosamente di provare prima le novità e poi le "vecchie glorie" di casa Disney. Inoltre, abbiamo scelto di consigliare produzioni (il più delle volte) non troppo conosciute . Quindi, non ve la prendete se nella lista non vedrete film commercialmente e socialmente rilevanti (tranne per i casi di Marvel e Star Wars, dove è difficile trovare qualcosa di "socialmente non rilevante"). Abbiamo preferito "scommettere" più che "puntare sul sicuro". Speriamo di aver fatto cosa gradita.

Disney Plus sta per arrivare anche in Italia. La nuova piattaforma streaming proporrà un gran numero di contenuti già dal lancio, il che renderà difficile scegliere con quale prodotto audiovisivo iniziare, specialmente se avete attivato la prova gratuita e non avete voglia di perdere tempo con film e serie tv che potrebbero non piacervi.

Grandi classici Disney

Bene o male, ogni classico Disney ha contribuito all'affermazione della casa produttrice come la più amata del mondo. Di conseguenza, non bisognerebbe lasciarsi scappare neanche una delle innumerevoli pellicole che hanno segnato intere epoche, anche solo per vedere come cambia la sensibilità del pubblico, dell'industria e degli autori con il passare degli anni.

Tuttavia, abbiamo deciso di fare per voi una scrematura (totalmente personale e non vincolante) di quelli che riteniamo essere non per forza i migliori film, ma senz'altro i più rilevanti dal punto di vista del periodo d'uscita e dell'impatto sociale che hanno suscitato.



Biancaneve e i sette nani

Non lasciatevi illudere dall'aspetto fiabesco. Biancaneve e i sette nani, oltre a essere il primo lungometraggio realizzato dalla Walt Disney Pictures, è anche il primo lungometraggio d'animazione prodotto negli Stati Uniti, nonché il primo a essere stato realizzato interamente a colori. Questo lo rende a tutti gli effetti uno dei capisaldi della storia del cinema.

Una pellicola che ogni appassionato di cinematografia dovrebbe recuperare, anche se l'animazione non è "pane per i suoi denti".



Fantasia

Classe 1940, Fantasia è parente prossimo di Biancaneve, ma abbiamo comunque voluto inserirlo in questa lista perché è una vera opera d'arte.

Uscita durante la guerra, questa nuova pietra miliare Disney ha avuto qualche difficoltà agli inizi (principalmente a causa del conflitto in corso, che ha impedito l'esportazione della pellicola nei territori europei), ma si è poi subito affermata per il suo peculiare stile d'animazione, accompagnato dalle opere musicali di grandi autori del passato come Bach, Stravinskij e Schubert.



Robin Hood

Facciamo un piccolo salto in avanti con gli anni (con buona pace di tutti i grandi film che abbiamo saltato) per arrivare al 1973 di Robin Hood. Abbiamo scelto proprio questa pellicola perché è la prima a essere stata interamente realizzata dopo la morte di Walt Disney. Uno degli aspetti più interessanti risiede proprio nel fatto che, nonostante il basso budget (sono state riutilizzate e riadattate moltissime scene e intuizioni provenienti da precedenti film; ne sono una prova Little John e Sir Biss, due "riedizioni" di Baloo e Kaa, rispettivamente l'orso e il serpente de Il libro della giungla), gli autori siano riusciti a creare una pellicola così particolare da diventare quasi istantaneamente un classico dell'animazione cinematografica. Il che non è cosa da poco.



Il gobbo di Notre Dame

Facciamo un altro salto in avanti e approdiamo agli anni '90, il decennio della rinascita disneiana. Tra tutti i magnifici titoli usciti in questo periodo di fermento, vogliamo proporvi Il gobbo di Notre Dame, un vero e proprio gioiello della corona Disney.

Solo la sequenza d'apertura dovrebbe fornirvi sufficienti giustificazioni per recuperare immediatamente questo classico d'animazione. Ma, nel caso in cui non foste ancora convinti, continuate la visione. Sarà un crescendo emozionale, esattamente come la suggestiva colonna sonora firmata da Alan Menken e (giustamente) candidata agli Oscar.



Koda, fratello Orso

I primi Duemila sono stati anni in cui Dreamworks ha fatto valere il suo nome sia dal punto di vista dell'animazione 2D (titoli come La strada per El Dorado e Spirit - Cavallo Selvaggio su tutti) che sul piano del 3D (chi non conosce Shrek?).

Durante questo periodo, Disney ha comunque dimostrato la sua forza con alcuni ottimi film, come gli straordinari Il pianeta del tesoro, Atlantis - L'impero perduto, Le follie dell'imperatore e il titolo che vogliamo proporvi oggi, ovvero Koda, fratello Orso. Possibilmente il film più sottovalutato dell'intera filmografia Disney, questo cartone animato non è solo uno degli ultimi pilastri dell'animazione 2D firmata Disney, ma anche un film estremamente toccante e d'impatto, valore incrementato dalla colonna sonora firmata da Phil Collins (autore anche del commento musicale di Tarzan, altro titolo che vi consigliamo caldamente di recuperare).



Rapunzel - L'intreccio della torre

Per finire, arriviamo all'era del 3D con un film d'animazione divertente e sagace. Stiamo parlando di Rapunzel - L'intreccio della torre, ovvero l'approdo definitivo delle principesse Disney alla computer grafica. Oltre a intrattenere i più piccoli, il film si dimostra rilevante anche a livello prettamente cinematografico, con alcune scene egregiamente realizzate, oltre a un utilizzo dell'illuminazione veramente oculato.