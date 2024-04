Sworn, abbiamo provato un roguelite cooperativo che piacerà ai fan di Hades

Sworn funziona bene tanto quanto Hades , controller alla mano, anche se visivamente non è paragonabile. Il tratto più sporco di Sworn potrebbe anche piacere, ma l'ambientazione, i mostri e le "divinità" (creature mitologiche come Oberon e Titania in questo caso) presi dalle cronache arturiane non riescono a convincere tanto quanto l'antica Grecia di Supergiant Games, soprattutto perché non vi è una componente narrativa che si fonda con il gameplay. Le creature mitologiche di Sworn non ci parlano e l'hub dal quale avviamo ogni partita non ha quell'attività tipica dell'Ade. Ci sono alcuni personaggi coi quali parlare, come Merlino e Nimue, ma per il momento non hanno molto da dire.

Il ciclo del gameplay è in ogni caso quello che conoscete: si entra nei dungeon, si eliminano i nemici, si passa alla stanza successiva vedendo che tipo di ricompensa otterremo e via così fino alla nostra morte o alla vittoria finale. La demo non fa andare molto lontani e vi è solo un'area con una manciata di nemici a disposizione, comunque tutti molti diversi tra loro per tipi di attacchi e movimenti.

Sworn, tra l'altro, assomiglia a Hades sotto veramente tanti punti di vista, dal modo in cui sono composte le arene di combattimento , dal tipo di mosse a disposizione del giocatore (attacchi, incantesimi, scatti...) e l'idea che entità superiori vengano in nostro soccorso donandoci poteri che rendono più efficaci le nostre mosse. Persino certe animazioni e il modo in cui sono presentati i poteri richiama alla mente Hades. Non che questo sia un difetto, a meno che l'essere derivativi sia per voi il più grande problema di un videogioco.

Inutile girarci attorno, a tantissimi giocatori Sworn ricorderà immediatamente Hades e a ben vedere. Ovviamente il gioco di Supergiant Games non ha certo inventato il genere dei dungeon crawler roguelike hack and slash con visuale isometrica, ma negli ultimi anni è diventato uno dei nomi di riferimento e il confronto è inevitabile.

Le unicità di Sworn

Non mancano ovviamente i boss in Sworn, con tanto di minion al seguito

Sworn è quindi una copia carbone di qualità inferiore? No, perché ha le proprie unicità. Prima di tutto, a differenza di Hades, è cooperativo per un massimo di quattro giocatori. Non abbiamo potuto testare tale modalità poiché non esiste il matchmaking e non avevamo persone in Lista amici col quale fare prove, ma in linea di massima possiamo dare per scontato che in più si è e più diventa divertente.

Inoltre, Sworn mette subito in campo quattro diversi personaggi, con molteplici armi e incantesimi unici da utilizzare, permettendo a tutti di creare la propria combinazione preferita. Le opzioni sono interessanti ed è facile sbloccare tutto, anche se forse è stato velocizzato appositamente per la demo. In ogni caso, è chiaro l'impegno del team e il risultato è buono, sebbene ci siano certe armi e poteri che sono subito molto potenti e tendono a limitare l'uso di altre capacità del personaggio. Nella versione completa potrebbe convenire inserire una serie di correzioni per riequilibrare le mosse e dare loro uno spazio preciso nei combattimenti.

Varie creature vengono in nostro soccorso per donarci poteri che migliorano le nostre mosse in Sworn

Il risultato finale dipenderà dalla quantità effettiva di contenuti, dalla varietà e dalla profondità del sistema di potenziamenti. Con giusto una manciata di aree da completare è impossibile creare combinazioni elaborate ed è impossibile dire se Sworn saprà dare quella soddisfazione che sanno creare le più fortunate partite di Hades.

Le premesse sono buone e chiunque abbia più volte detto tra sé "vorrei giocare a Hades con gli amici", potrebbe trovare in Sworn un buon surrogato. Si dovrà comunque attendere la versione finale per farsi un'idea più definitiva.