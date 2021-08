The Invincible, l'anteprima del titolo di fantascienza basato sull'omonimo romanzo

Annunciato a settembre dello scorso anno, il thriller fantascientifico in prima persona The Invincible, sviluppato Starward Industries, ha attirato l'attenzione grazie a un art design affascinante. Avrebbe dovuto uscire quest'anno ma, come sappiamo da tempo, non ce la farà. Ad aprile gli sviluppatori di Starward Industries hanno annunciato il rinvio al 2022 per avere modo di completare la loro visione e la cosa non ci addolora più di tanto. D'altronde abbiamo visto fin troppi titoli eccellenti uscire incompleti e, talvolta, correre il rischio di sprecare irrimediabilmente un gran potenziale.

Tra questi Cyberpunk 2077, completo solo a metà seppur forte di un design cittadino in grado di ridefinire i parametri degli open world, ma lo citiamo per altri motivi. Lo studio di sviluppo Starward Industries è infatti composto da ex dipendenti di CD Projekt RED tra cui il fondatore Marek Markuszewski, project manager di The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine, che in qualità di CEO ha raccolto sotto la sua guida anche qualche ex di Techland, altra software house polacca di spessore, mettendo assieme un bel bacino di talenti che si sono radunati a Cracovia per confezionare un'esperienza narrativa estremamente coinvolgente.

Ne parliamo nella nostra anteprima di The Invincible, in arrivo il prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X.