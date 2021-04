Videogiochi vi odio! Ma solo per questi dieci motivi...

Cose piccole, a prima vista insignificanti, eppure quando si manifestano sono comunque in grado di rovinarti quei cinque importantissimi minuti, quelli che sarebbero dovuti essere dedicati solamente al sollazzo. Ci sono cose molto più serie e insopportabili, questo è vero, ma ce ne sono anche di più piccole e insignificanti. Poi smettetela di far finta di nulla, anche voi sicuramente odierete quel piccolo dettaglio, quel piccolo errore che si ripresenta mille volte in mille giochi diversi, solo che non lo dite in giro per paura di essere scambiati per matti. Anche per questo motivo abbiamo deciso di fare il primo passo, rompere il ghiaccio con una lista tutta nostra di cose che odiamo dei videogiochi, in modo da permettere anche a voi, amici di Multiplayer.it, di sfogare la rabbia repressa che covate al vostro interno, raccontandoci nei commenti in fondo alla pagina quello che Voi non sopportate dei videogiochi di oggi.

Proprio come fosse una terapia di gruppo...

Premi Start o cosa? Partiamo dalla cosa più ridicola di tutte, che però è anche una di quelle cose che ti fa pensare, che ti infila il tarlo del dubbio nel cervello. Tipo nei giochi PlayStation 4, quando dopo il caricamento si arriva al titolone a tutto schermo e sotto lampeggia la scritta "premi il pulsante Option per continuare", avete presente? Come forse avrete notato, soprattutto se siete belli e ribelli come noi, dietro quel messaggio si nasconde una bugia bella e buona: infatti per continuare si può premere qualsiasi tasto, mica per forza Option, che poi era meglio quando si chiamava Start e lo sanno tutti. 'Sta cosa dà fastidio perché se mi inganni una volta, non hai problemi a farlo ancora.

Ti apro il Nat Il Nat, esiste qualcosa di più bastardo? Oggi come ti senti, col Nat aperto o chiuso? Direi moderato, grazie. Sta cosa fa uscire pazzi. Lo sappiamo che il Nat è un meccanismo fondamentale in Internet, ma fateci caso: da quando lo avete sentito la prima volta nominare, la vostra vita è migliorata o peggiorata? Ma logico che è peggiorata, perché nessuno vuole avere a che fare con il Nat. E poi diciamola questa (mezza) verità: quando hai problemi di punto in bianco con il Nat, è molto probabile che la colpa sia del gioco, e dei suoi server. Quindi è inutile mettersi a sudare sul router, anche se è impossibile non farlo. Basta anche con la chimera del Nat aperto, solo Jeff Bezos ce lo ha, e non è assolutamente indispensabile per giocare dignitosamente al vostro gioco preferito.

Quanto hai detto che costa? Questo ci fa impazzire, perché è incredibilmente stupido che accada. Ci riferiamo ai prezzi che scompaiono una volta che hai acquistato un prodotto dallo store. Ti compri Piccolo Pippo cucciolo eroico? Da quel momento, al posto del prezzo, ti trovi onnipresente la scritta gigante "ACQUISTATO". Ma se io voglio sapere quanto costa un gioco in un determinato momento, come faccio? Devo grattare lo schermo con la monetina? Fortuna che pian piano lo stanno capendo un po' tutti...

Segnalini che scompaiono Qua ci tocca fare i seri, poggiare per un attimo il sorriso sul comodino. Questo è un problema serio e da risolvere quanto prima, fortuna che l'errore è commesso solo da alcuni giochi. Ci riferiamo all'icona che negli inventari ci indica gli oggetti e i documenti appena raccolti, le robe nuove. In alcuni giochi questa icona, o segnalino, scompare semplicemente passandoci sopra il cursore, cosa che sei obbligato a fare se vuoi semplicemente scorrerne la lista. Il risultato di questa apparente inezia è rendere le cose appena raccolte indistinguibili da quelle che avevamo già. Questo, semplicemente, non deve succedere: un oggetto o un documento deve rimanere evidenziato come nuovo fino a quando questo non verrà esaminato. Cribbio!

Coraggio, regola l'HDR! L'HDR è una bomba, tutti questi nuovi colori permettono sfumature da urlo e che profondità. Con l'HDR sarebbe tutto rosa e fuori, se ogni gioco non facesse di testa sua, proponendo spesso e volentieri delle regolazioni che semplicemente non cambiano nulla, o di cui è difficilissimo capire la logica visto che poi il risultato finale è totalmente diverso da quello che si aspetterebbe dopo aver passato dieci minuti a vedere un fottuto cielo stellato, immagine di prova totalmente inutile ma che gli sviluppatori hanno probabilmente scelto per le atmosfere bucoliche e tranquillizzanti.

Cosa diavolo sto selezionando? Altro erroraccio da UI, tipicamente commesso dagli sviluppatori indipendenti che ancora non conoscono tutti i trucchi del mestiere, è quello che non ti fa capire ciò che stai selezionando. Capita spesso nei dialoghi. Hai due opzioni che cambiano forma e illuminazione se "ci passi sopra", solo che quello che stai selezionando, sembra meno selezionato di quello che non stai selezionando. Ci siete? Ci state seguendo? Cioè, quando l'opzione non selezionata, sembra comunque selezionata al pari se non di più di quella selezionata, quella su cui sta il cursore, la croce del pad, non so come diavolo lo chiamate a casa vostra. Quando ci capita, per cercare di capire su cosa stiamo posizionati iniziamo a muovere la leva a destra e a sinistra, col risultato di andare ancora più in confusione. Praticamente labirintite.

Cannolodimare74 vuole giocare con te A parlare di questo argomento non ci sentiamo proprio tranquillissimi. Temiamo infatti che dietro agli inviti a giocare a Minecraft che partono apparentemente per sbaglio, ci sia dietro qualcosa di straordinariamente losco. Sette colorate, satanisti d'epoca, rettiliani in gonnella, non lo sappiamo e forse non vogliamo nemmeno saperlo, ma una spiegazione dietro deve pur esserci. Come? Non vi è mai capitato? Ma ne siete davvero sicuri? Perché per noi è una costante: se accendiamo un device, qualsiasi device, prima o poi l'invito a Minecraft arriverà, forse nel pieno della notte quando saremo al massimo della fragilità psicofisica. La parte più inquietante è che l'invito a giocare a Minecraft, questo stramaledetto invito a giocare a Minecraft, arriva sempre da persone che non conosci. Sconosciuti che ti invitano a giocare che probabilmente nemmeno possiedi. Roba alla Edgar Allan Poe.

E con soli 10 Euro in più... Il gioco costa 60, però se me ne dai 70 io ti regalo una spada che è dacciaiotemperatosquartadraghi che non lo sai e non te lo puoi nemmeno immaginare è pazzesca: si chiama Dayanord e urla sotto la luna piena. Dopo dieci minuti di gameplay ne trovi una migliore. Ma c'è qualcosa di peggio dell'oggetto bonus fregatura, quello che funziona davvero e ti rovina il momento più bello di qualsiasi gioco: quando hai tutto da imparare e ogni sfida appare ancora come un problema insormontabile.