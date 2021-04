Oddworld: Soulstorm, problemi di frame rate su PS4: l'analisi di Digital Foundry

Oddworld: Soulstorm gira piuttosto bene su PC e PS5, mantenendo in maniera consistente i 60 fps, ma a quanto pare la versione PS4 del gioco ha dei grossi problemi di frame rate.

A rivelarlo è l'analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, che conferma i 1440p a 60 fps su PlayStation 5 ma evidenzia anche qualche incertezza e alcune mancanze dell'antialiasing nel passaggio all'output finale a 4K.

Gli inconvenienti più significativi, tuttavia, sono le performance su PS4 standard: a quanto pare ci sono sequenze che scendono fino a 20 fps quando viene coinvolta in maniera importanta la fisica del gioco.

Su PC si assiste inoltre a un fastidioso lock a 30 fps per quanto concerne le cutscene, che girano invece su PlayStation 5 a 60 fotogrammi.

Nella precedente versione della notizia avevamo parlato erroneamente di un blocco a 30 fps della versione PC anche nelle sequenze in-game: ci scusiamo per la svista.

Oltre ai glitch e ai bug ancora piuttosto presenti, gli sviluppatori di Oddworld: Soulstorm dovranno insomma risolvere anche diversi problemi relativi alle prestazioni su PS4 con i prossimi aggiornamenti.

Per ulteriori dettagli sul gioco, gratis questo mese per gli abbonati a PlayStation Plus in possesso di una PS5, date un'occhiata alla nostra recensione di Oddworld: Soulstorm.