Xbox One agosto 2020, i giochi migliori del mese

Tell Me Why, la nuova avventura dagli autori di Life is Strange, fa il proprio debutto ad agosto su Xbox Games Pass, ma non mancano altri titoli di grande rilievo.

I possessori di Xbox One abbonati a Xbox Game Pass potranno passare all'incasso ad agosto 2020, visto che il già ricco catalogo del servizio vedrà l'arrivo di due nuovi giochi di grande interesse: stiamo parlando di Tell Me Why, l'ultima avventura di Dontnod Entertainment, e di Wasteland 3. Nel corso del mese arriveranno tuttavia anche un paio di produzioni multipiattaforma, entrambe realizzate dagli esperti di Slightly Mad Studios: da una parte il racer arcade Fast & Furious Crossroads, dall'altra l'esperienza simcade di Project CARS 3.

Fast & Furious: Crossroads In uscita il 7 agosto Da una parte abbiamo una saga cinematografica estremamente conosciuta, dall'altra un tie-in sviluppato dalle mani esperte di Slightly Mad Studios, ma con poca convinzione. Cosa potrà mai andare storto? Lo scopriremo fra pochi giorni, quando Fast & Furious Crossroads farà finalmente il proprio debutto su PC e console, privo purtroppo della spinta mediatica del nuovo capitolo della saga, la cui uscita nei cinema è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Nel gioco potremo metterci al volante di vetture straordinariamente potenti e controllare personaggi iconici come Dom, Letty e Roman, impegnati in una campagna narrativa che riprende alcune delle più spettacolari sequenze dei film di Fast & Furious, traducendole sullo schermo con un rigoroso approccio arcade al genere racing.

Tell Me Why In uscita il 27 agosto Tell Me Why, la nuova avventura episodica sviluppata da Dontnod Entertainment, gli autori di Life is Strange, debutta ad agosto con il primo dei suoi tre capitoli, introducendoci la storia e i suoi protagonisti, i gemelli Tyler e Alysa Ronan, che un giorno decidono di riunirsi e di utilizzare i propri poteri sovrannaturali per rivivere gli eventi del passato e scoprire il mistero che avvolge la loro infanzia. Ambientato in una piccola cittadina in Alaska, il gioco ripropone gli elementi narrativi che hanno reso celebre il team francese, grazie alla presenza di tanti comprimari interessanti e ben caratterizzati, nonché di una trama che all'introspezione psicologica accompagna un pizzico di sci-fi e l'immancabile sistema di scelte e conseguenze che andrà a determinare il percorso che faremo nelle tre parti dell'avventura.

Project CARS 3 In uscita il 28 agosto Terzo episodio della celebre serie targata Slightly Mad Studios, Project CARS 3 punta a offrire un maggior numero di contenuti in termini di modalità ma anche vetture e tracciati, eventi speciali e naturalmente una carriera ampia e corposa, che possa tenerci impegnati a lungo. A tal proposito avremo a che fare con un sistema di progressione decisamente sfaccettato, con dieci differenti classi di veicoli a nostra disposizione. Per crescere nel gioco non dovremo semplicemente tagliare il traguardo per primi, ma anche prestare attenzione agli achievement, che una volta sbloccati ci consentiranno di ottenere un bel po' di punti esperienza supplementari. A questo impianto si aggiungeranno svariate novità e migliorie, come ad esempio una resa più precisa dei comandi via controller e un sistema di tuning ancora più dettagliato e divertente.