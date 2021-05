Xbox Series X|S e Xbox One, giugno 2021: i giochi migliori del mese

Giugno 2021 è un mese importante per Xbox Series X|S e Xbox One, visto che fra pochi giorni si terrà l'attesa conferenza organizzata da Microsoft e Bethesda all'E3 2021, in cui verranno poste le basi concrete dell'importante acquisizione e presentati i giochi in arrivo da qui ai prossimi anni.

Non bisognerà però aspettare più di tanto per potersi cimentare con ottimi titoli: a giugno arrivano prodotti come il sorprendente Scarlet Nexus, la pregevole remaster Ninja Gaiden: Master Collection, le meccaniche spiccatamente hardcore di Ghosts 'n Goblins Resurrection e poi ancora Chivalry 2 e Dungeons & Dragons: Dark Alliance.