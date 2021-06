12 Minutes: il video del Tribeca Games Spotlight 2021

In occasione del Tribeca Games Spotlight 2021 è stato pubblicato un nuovo video di gameplay di 12 Minutes, avventura concettuale di Annapurna Interactive dal grande fascino. Il filmato spiega nel dettaglio il gameplay, di cui abbiamo diffusamente parlato nella nostra anteprima del gioco, dove troverete scritto:

12 Minutes è senza ombra di dubbio un'avventura molto promettente, non tanto per i nomi pesanti coinvolti (il cast delle voci è oggettivamente impressionante e Luis Antonio un veterano di tutto rispetto), quanto per le notevoli potenzialità della sua struttura, peraltro intuitiva a sufficienza da risultare apprezzabile pressoché da chiunque. Chiaro, tutto dipenderà dalla gestione delle varie combinazioni, da come verrà gestito l'avanzamento dei vari eventi, e dalla qualità della narrativa, ma Annapurna e Microsoft sembrano credere molto sul progetto, e il publisher tende ad essere una sicurezza in casi del genere.