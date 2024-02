26 giochi Steam a 15€ per il bundle di beneficenza di Fanatical

Se siete in cerca di giochi a basso prezzo e della possibilità di fare un po' di beneficenza, ora avete la risposta a entrambe le vostre richieste: il pacchetto Safe In Our World Charity Bundle 2024 di Fanatical permette di ottenere 26 giochi in versione Steam a soli 15€. Ovviamente potete donare di più.

Potete trovare il pacchetto a questo indirizzo e include i seguenti giochi, oltre a uno sconto del 5% sul prossimo ordine per Fanatical:

Olli Olli World

Vampire Survivors

Warhammer 40.000 Battlesector

Gylt

Mask of the Rose

Zool Redimensioned

Kao the Kangaroo (versione del 2000)

La mia amica Peppa Pig

Paw Patro: On A Roll!

Gigantosaurus Dino Kart

Arcade Paradise

Sau No! More

qomp

Akka Arrh

Caverns of Mars: Recharged

Centipede Recharged

Breakout Recharged

Mr Run and Jump

Stick Fight The Game

Filthy Animals | Heist Simulator

Kitaria Fables

Stirring Abyss

Homestead Arcana

Calico

Minute of Islands

Mechs & Mechs Black Talons

Il valore totale dei giochi è 473,11€. Sono tutti riscattabili su Steam e 18 di essi sono compatibili con Steam Deck. Si tratta chiaramente di un'ottima offerta, anche nel caso nel quale ve ne interessino solo pochi.