31 unmarked games è uno strano gioco su delle vecchie cassette ritrovate

Appassionati di giochi strani non andate oltre, perché 31 unmarked games di dorqen sembra essere fatto proprio per voi (si scherza, ma non troppo)! Di cosa si tratta? Fondamentalmente è una raccolta di 31 mini giochi contenuti su 31 cassette senza etichette, ritrovate e spedite per posta al giocatore. Ciò che bisogna fare è estrarre le cassette dalle loro buste e inserirle in un registratore, che farà partire uno dei giochi.

Dopo aver giocato per un po', occorre riprendere la cassetta e disegnarne l'etichetta, usando alcuni degli elementi grafici presenti nel relativo gioco.

Ovviamente stiamo parlando di una produzione piccolissima e di un gioco essenzialmente concettuale, che si rivolge in buona parte al mercato della nostalgia. Del resto per i vecchi giocatori è un'esperienza abbastanza frequente pulire la soffitta o la cantina e ritrovarci dentro qualche vecchio videogioco dimenticato. Soprattutto chi ha posseduto il Commodore 64 e l'Amiga capirà bene di cosa parliamo.

Per il resto 31 unmarked games costa solo 5 dollari ed è un'esperienza simpatica, in particolare se siete nei giusti sentimenti per apprezzarlo.

Pagina di 31 unmarked games su itch.io