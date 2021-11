Xbox Series X|S e Xbox One, novembre 2021: i giochi migliori del mese

Forza Horizon 5 fa finalmente il proprio debutto su Xbox Series X|S e Xbox One a novembre, insieme a Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 e GTA: The Trilogy.

Forza Horizon 5 è senz'altro uno dei giochi migliori in uscita a novembre 2021 su Xbox Series X|S e Xbox One: il racing game targato Playground Games vanta una grafica da paura, tantissime vetture e un'ambientazione, quella messicana, che promette grande spettacolo con i suoi paesaggi e il suo meteo imprevedibile. Questo mese arrivano però anche Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042, il primo dotato di una campagna in single player e il secondo completamente votato al multiplayer, insieme all'attesa remaster Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition e all'interessante avventura Sherlock Holmes Chapter One.

Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard, alcuni dei protagonisti della campagna In uscita su Xbox Series X| e Xbox One il 5 novembre Si torna a combattere nella seconda guerra mondiale con Call of Duty: Vanguard, il nuovo episodio della serie Activision sviluppato da Sledgehammer Games. Stavolta verremo catapultati su fronti poco esplorati in precedenza, al comando di una squadra di soldati di diversa provenienza che avranno il compito di infiltrarsi dietro le linee nemiche per portare a termine un importante incarico. La campagna single player verrà ovviamente coadiuvata da un comparto multiplayer ricco ed entusiasmante, dotato di venti mappe già al lancio e di un gran numero di armi e accessori inediti, che potremo modificare tramite una specifica funzionalità. Infine la campagna Zombie rivelerà i retroscena degli orrori a cui abbiamo assistito in Call of Duty: Black Ops Cold War.

Forza Horizon 5 Forza Horizon 5, auto e aerei si troveranno anche a gareggiare nel gioco In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 9 novembre Senza dubbio uno dei titoli più attesi dell'anno, Forza Horizon 5 punta a consacrare il racing game sviluppato da Playground Games con un episodio graficamente fuori scala, ambientato stavolta in Messico. L'enorme struttura open world a nostra disposizione ci consentirà di esplorare lo scenario in lungo e in largo, partecipare a un gran numero di eventi e dimostrare la nostra abilità al volante. Con un parco auto composto da oltre 400 vetture e un gran numero di modifiche che potremo effettuare per migliorarne le prestazioni, l'esperienza di Forza Horizon 4 promette davvero tanta sostanza e una varietà inedita, garantita dai diversi biomi presenti sulla mappa e da un meteo dinamico che non mancherà di coglierci di sorpresa, cambiando improvvisamente le condizioni della strada.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, una sequenza di inseguimento In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One l'11 novembre Annunciato a sorpresa, a poche settimane dall'uscita, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è una raccolta che include le edizioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Si tratta degli episodi classici della serie Rockstar Games, pubblicati su PlayStation 2 fra il 2001 e il 2004, riveduti e corretti per l'occasione. Potremo dunque rivivere (o recuperare in colpevole ritardo) le tre coinvolgenti storie, con i loro straordinari personaggi, e portare a termine missioni sempre più pericolose all'interno di ambientazioni completamente restaurate. La grafica dei tre giochi è infatti stata portata in alta definizione, il frame rate raddoppiato, gli effetti migliorati e i modelli poligonali avvolti in nuove texture per uno stile cartoonesco e sorprendente.

Sherlock Holmes Chapter One Sherlock Holmes Chapter One, il protagonista durante un combattimento In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 16 novembre Frogwares narra le origini dell'investigatore più famoso del mondo in Sherlock Holmes Chapter One, mostrandoci uno Sherlock giovane, brillante ma ribelle, che si trova alle prese con un difficile caso da risolvere quando viene costretto a tornare nel luogo in cui è morta sua madre. Ancora poco esperto ma senz'altro determinato, il protagonista non si tirerà indietro di fronte al pericolo! Caratterizzato da una struttura open world che promette di essere piuttosto ricca, il gioco ci metterà a disposizione diverse opzioni per risolvere ogni situazione, anche quelle più concitate. Le decisioni che prenderemo nel corso dell'avventura avranno delle conseguenze, dunque dovremo scegliere bene e non disdegnare l'aiuto del nostro compagno di viaggio, Jon.