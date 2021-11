Nintendo Switch, novembre 2021: i giochi migliori del mese

A novembre arrivano su Nintendo Switch giochi come Shin Megami Tensei V, Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, World War Z e naturalmente i Pokémon.

Novembre 2021 è un mese davvero importante per i possessori di Nintendo Switch, che potranno cimentarsi con una serie di giochi entusiasmanti e promettenti. A cominciare da Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, che riporta finalmente il franchise di Rockstar Games sulle piattaforme della casa di Kyoto. Le uscite rilevanti, tuttavia, non mancano: potremo affrontare l'emozionante e impegnativa avventura di Shin Megami Tensei V oppure cimentarci con le meccaniche sparatutto a base di zombie di World War Z, o ancora farci cogliere dalla nostalgia di un ritorno nella regione di Sinnoh con i remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

World War Z World War Z, i sopravvissuti impegnati ad affrontare gli zombie In uscita il 2 novembre Basato sull'omonimo film con Brad Pitt, World War Z approda questo mese anche su Nintendo Switch dopo il grande successo riscosso su PC, PS4 e Xbox One, e lo fa con un pacchetto che include tutti i contenuti della Game of the Year Edition. Proiettati in un mondo post-apocalittico, in cui orde di zombie hanno devastato le principali città, dovremo affrontare i non-morti al comando di una squadra di sopravvissuti. Il gioco, che strizza l'occhio alla formula del classico Left 4 Dead, ci porterà a visitare diversi scenari durante il diffondersi dell'epidemia, ad esempio le città di New York, Mosca e Gerusalemme, cercando di arginare l'avanzata dei nemici utilizzando un equipaggiamento particolarmente ricco e contrastando le interminabili orde che ci pioveranno addosso.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, una sequenza di inseguimento In uscita l'11 novembre Annunciato a sorpresa, a poche settimane dall'uscita, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è una raccolta che include le edizioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Si tratta degli episodi classici della serie Rockstar Games, pubblicati su PlayStation 2 fra il 2001 e il 2004, riveduti e corretti per l'occasione. Potremo dunque rivivere (o recuperare in colpevole ritardo) le tre coinvolgenti storie, con i loro straordinari personaggi, e portare a termine missioni sempre più pericolose all'interno di ambientazioni completamente restaurate. La grafica dei tre titoli è infatti stata portata in alta definizione, il frame rate raddoppiato, gli effetti migliorati e i modelli poligonali avvolti in nuove texture per uno stile cartoonesco e sorprendente.

Shin Megami Tensei V Shin Megami Tensei V, il protagonista del gioco In uscita il 12 novembre Il nuovo capitolo della serie Atlus si prepara a travolgerci con la sua storia bizzarra, ambientata in un mondo parallelo in cui Tokyo è stata rasa al suolo mentre si consuma una sanguinosa guerra fra le truppe dell'Inferno e quelle del Paradiso. Uno scenario in cui potremo sopravvivere solo accettando di fonderci con un essere divino, diventando il potentissimo Nahobino e prendendo parte al conflitto. Ma per chi lotteremo? Caratterizzato da un gameplay RPG di grande spessore, storicamente molto impegnativo, Shin Megami Tensei V ci vedrà esplorare ampie ambientazioni e affrontare avversari di ogni sorta nell'ambito del celebre sistema di combattimento Press Turn, sfruttando i demoni nostri alleati per ottenere un vantaggio tattico e fondendoli per disporre di creature ancora più forti.