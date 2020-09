A Total War Saga: TROY: arriva l'edizione fisica

Sega e Creative Assembly hanno annunciato che lo strategico A Total War Saga: TROY avrà un'edizione fisica. Sarà disponibile a partire dal 5 novembre 2020. Stiamo parlando dello strategico regalato per un giorno da Epic Games Store ad agostoa più di 7,5 milioni di giocatori, dove comunque è ancora acquistabile in esclusiva.

Per celebrare questo successo, l'edizione fisica di A Total War Saga: TROY verrà inizialmente pubblicata all'interno di una confezione Steelbook in edizione limitata. La Steelbook include il DLC Amazons, che porta la regina guerriera Penthesilea e sua sorella Hippolyta nella battaglia dell'Età del Bronzo, insieme a nuove missioni epiche, unità di cavalleria, meccaniche di fazione uniche e molto altro ancora.

Grazie all'unione di grande strategia a turni e spettacolari battaglie in tempo reale, A Total War Saga: TROY immerge i giocatori nella leggendaria guerra di Troia, dove assumeranno il ruolo di Achille, Ettore e molti altri eroi leggendari mentre combattono per difendere la città... o per raderla al suolo.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di A Total War Saga: TROY.