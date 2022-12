Amazon Kindle Unlimited: tre mesi a solo 99 centesimi, vediamo la promozione di fine 2022

Tramite Amazon è ancora disponibile un'offerte per Amazon Kindle Unlimited: in questo momento potete reclamare tre mesi di abbonamento quasi gratuitamente, parliamo infatti di 99 centesimi invece di 29.97 euro. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

L'offerta è valida fino al 5 gennaio 2023. Successivamente il presso sarà di 9.99€ al mese. È possibile cancellare l'abbonamento in ogni momento così da non fare il rinnovo automatico. I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d'uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell'offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un'offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d'uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l'inizio dell'offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

Amazon Kindle Unlimited dà accesso a oltre 1 milione di titoli, tra romanzi, visual novel, albi a fumetti, manuali e non solo. Potete utilizzarlo da qualsiasi dispositivo tramite l'aap Kindle: potete usare il computer, lo smartphone, il tablet e ovviamente i lettori eBook Kindle. Potete trovare romanzi da poco pubblicati ma anche grandi classici come La compagnia dell'anello di Tolkien o la saga di Harry Potter.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Amazon Kindle Unlimited

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.