Microsoft - Activision Blizzard: antitrust UK rinvia il verdetto sull'acquisizione

Il CMA (Competition & Markets Authority), ovvero l'antitrust del Regno Unito, ha rinviato la scadenza per la pubblicazione del suo resoconto finale in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft al 26 aprile 2023.

In precedenza il termine ultimo per l'invio del report era fissato al 1 marzo. L'antitrust britannico dichiara tuttavia che potrebbe divulgare pubblicamente dei risultati provvisori e possibili provvedimenti contro la manovra entro la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

Evidentemente i funzionari del CMA sono arrivati alla conclusione che necessitano di più tempo per valutare un'acquisizione delicata da ben 69 miliardi di dollari, che riguarda un mercato complicato e in continua evoluzione come quello videoludico.

Alcune delle IP di Activision Blizzard

A voler essere maliziosi, viene quasi da pensare che il CMA stia prendendo tempo in attesa di possibili novità dai tribunali statunitensi. Come probabilmente saprete l'FTC (Federal Trade Commission) vuole bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard e per farlo ha intento causa a Microsoft. Pochi giorni fa c'è stata la prima udienza preliminare, con il colosso di Redmond che ha dichiarato che andrà contro la decisione dell'FTC, qualora l'acquisizione ottenesse l'approvazione di CMA e dell'Unione Europea.

Microsoft prevede di completare l'acquisizione di Activision Blizzard entro la fine di giugno, ma visto l'evolversi della situazione, tra la causa legale dell'FTC e il rinvio della decisione del CMA, il processo potrebbe essere più lungo e impervio del previsto.