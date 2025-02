AOC GAMING G42: rivelati i nuovi monitor a 180 Hz con pannelli Fast IPS FullHD

AGON by AOC ha annunciato la nuova serie di monitor AOC GAMING G42, progettata per offrire un'esperienza di gioco ultra fluida a un pubblico più ampio. Disponibile in tre varianti - il 24G42E da 23,8 pollici, il 25G42E da 24,5 pollici e il 27G42E da 27 pollici - questa gamma è dotata di pannelli Fast IPS Full HD con un refresh rate di 180 Hz, garantendo immagini nitide e reattive anche con schede grafiche di fascia media. Con un tempo di risposta di 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT, i giocatori possono godere di un'esperienza senza lag e senza sfocature.