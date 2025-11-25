1

Apple MacBook Air 13" con chip M4 e 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il portatile Apple MacBook Air 13" con chip M4 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 26%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/11/2025
Apple MacBook Air 13' con chip M4

Su Amazon è disponibile l'Apple MacBook Air da 13" con chip M4 a 849 € rispetto al prezzo consigliato di 1.149 €, permettendoti di risparmiare il 26%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del MacBook Air

Si tratta in questo caso del MacBook con chip M4, SSD da 256 GB e 16 GB di memoria unificata. Questo chip offre velocità e fluidità in qualsiasi contesto, che si tratti di lavorare o giocare. Inoltre, il display Liquid Retina da 13,6" supporta un miliardo di colori, per foto e video nitidi e con un'elevato contrasto.

MacBook Air
MacBook Air

La batteria, inoltre, offre fino a 18 ore di autonomia, mentre Apple Intelligence rende più facile creare, scrivere e fare qualsiasi cosa tu voglia. Immancabili diverse funzioni di ultima generazione per la tutela della privacy, quindi nessuno potrà accedere ai tuoi dati.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Apple MacBook Air 13" con chip M4 e 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico