ArchAge Chronicles è stato mostrato durante lo State of Play, è il nuovo titolo di ArchAge 2

Durante lo State of Play di ieri notte è stato presentato ArchAge Chronicles , gioco di ruolo MMO di XLGames, seguito ufficiale di ArchAge, tanto che il suo titolo originale era semplicemente ArchAge 2. In uscita nel 2025 , ma senza ancora una data d'uscita effettiva, si presenta come un evoluzione del primo capitolo, con grafica enormemente migliorata e tante nuove caratteristiche, che faranno la gioia degli appassionati.

Il trailer

ArchAge Chroniclessarà lanciato su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Offrirà un enorme mondo aperto, un sistema di combattimento dinamico, un'economia trainata dalle scelte dei giocatori, una storia profonda e molte caratteristiche integrate pensate per i social e la comunità.

Per l'occasione, è stato pubblicato anche il trailer di annuncio, con dentro alcune sequenze di gameplay, che potete vedere qui di seguito.

Leggiamo anche la storia che fa da sfondo all'azione: è l'Età dei pionieri. Auroria, una terra leggendaria da tempo dimenticata, è stata riscoperta. Ora, molti pionieri pieni di speranze hanno deciso di avventurarsi in questo luogo lontano per provare a farsi un nome. Facendo leva sulle vostre sviluppatissime abilità di esplorazione, muoverete i vostri primi passi ad Auroria in qualità di membri di una nota compagnia commerciale. Imbarcandovi in questa nuova avventura, esplorerete antiche rovine, esaminerete il relitto di un aereo schiantatosi al suolo e proverete a districarvi nella fitta rete di intrighi che circonda questo tragico evento. Lungo la strada incontrerete tanti personaggi misteriosi, ognuno dei quali contraddistinto da particolari segreti e obiettivi.