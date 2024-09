Con iOS 18 gli iPhone possono registrare video con audio in sottofondo, finalmente

Apple ha introdotto una funzionalità attesa da tempo con l'aggiornamento a iOS 18: la possibilità di registrare video senza interrompere la riproduzione audio in sottofondo. Questa novità apre nuove possibilità per gli utenti iPhone, consentendo di catturare l'audio ambientale o la musica in riproduzione durante la registrazione di un video.

Il nuovo menu per la registrazione di video con l'audio dell'iPhone in sottofondo

Fino ad ora, passare alla modalità video nell'app della fotocamera interrompeva automaticamente qualsiasi audio in riproduzione, anche se ascoltato tramite cuffie wireless. Questa limitazione, spesso frustrante per chi desiderava creare contenuti multimediali più coinvolgenti, è stata finalmente superata con iOS 18.

La nuova impostazione "Consenti riproduzione audio", accessibile tramite le impostazioni dell'app Fotocamera, permette di mantenere l'audio attivo durante la registrazione. Se l'audio viene riprodotto dagli altoparlanti del telefono, verrà catturato dal microfono e registrato in mono insieme al video. Se invece l'audio viene ascoltato tramite cuffie, non verrà incluso nella registrazione.

Questa funzionalità rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla precedente opzione QuickTake, che permetteva di registrare brevi video tenendo premuto il pulsante di scatto in modalità foto. QuickTake, tuttavia, era limitata a video in 1440p e non consentiva di catturare l'audio in sottofondo se non tramite l'altoparlante del telefono. Con iOS 18, invece, gli utenti iPhone possono finalmente registrare video con audio in sottofondo anche in 4K, aprendo nuove possibilità per la creazione di contenuti multimediali. Questa novità semplifica notevolmente la realizzazione di video con musica, sincronizzazione labiale o semplicemente la cattura dell'ambiente sonoro circostante.

Questa funzionalità è però solo una delle nuove opzioni disponibili in iOS 18iOS 18, tra RCS, personalizzazione e tante novità per iPhone e iPad. Voi avete già scaricato l'aggiornamento? E come vi trovate con il nuovo sistema operativo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.