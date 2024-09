Samsung ha aperto le prevendite di un nuovo smartphone non annunciato per errore

Samsung sembra aver commesso un errore insolito: la pagina di preordine del Galaxy S24 FE è apparsa sul sito ufficiale dell'azienda, anche se il telefono non è stato ancora annunciato. Questa svista, scoperta dall'editore di WinFuture Roland Quandt, potrebbe indicare l'arrivo imminente del nuovo dispositivo, che secondo i rumor dovrebbe effettivamente essere presentato domani, 26 settembre 2024.

Ma passiamo alle informazioni rivelate da questo errore. Secondo la pagina di prenotazione, il Galaxy S24 FE (Fan Edition) avrà un prezzo di partenza di $649,99 per la versione con 128 GB di memoria interna, mentre la variante da 256 GB costerà $709,99. Si tratta di un leggero aumento rispetto al prezzo del predecessore, l'S23 FE, che partiva da $599. Un'immagine presente sulla pagina sembra confermare specifiche della fotocamera simili a quelle dell'anno scorso, con una fotocamera principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo 3x da 8 megapixel. L'inclusione di un teleobiettivo dedicato è una caratteristica interessante per un telefono di questa fascia di prezzo.

Dettaglio delle camere di Samsung S24 FE

Le opzioni di colore sembrano essere più sobrie rispetto al passato, con tonalità pastello di blu e menta, oltre al classico grafite e grigio. La pagina web sottolinea anche un'altra caratteristica chiave: Galaxy AI. È probabile che l'intelligenza artificiale sarà al centro dell'attenzione durante la presentazione ufficiale del telefono.

La pagina di prevendita, non più online al momento della stesura di questo articolo, indica che il Galaxy S24 FE sarà disponibile a partire dal 3 ottobre. Questa data potrebbe anticipare il rilascio delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple, alimentando la competizione tra i due colossi della tecnologia.

L'errore di Samsung ha generato un'ondata di interesse per il Galaxy S24 FE, offrendo un primo sguardo alle sue caratteristiche e al suo prezzo. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale per scoprire tutti i dettagli di questo nuovo smartphone e valutare se riuscirà a conquistare il mercato. Voi che cosa ne pensate? Vi interessa il nuovo smartphone Samsung?