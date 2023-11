Arizona Sunshine 2: annunciate le modalità multiplayer e i contenuti post-lancio

In seguito alla presentazione con nuovo video gameplay di Arizona Sunshine 2, Vertigo Games ha annunciato alcune novità per il suo action in prima persona per realtà virtuale, in particolare per quanto riguarda nuove modalità multiplayer cooperative e contenuti post-lancio.

Nel corso dell'odierno Gameplay Showcase di Arizona Sunshine 2, Vertigo Games ha dunque annunciato interessanti aggiornamenti e nuovi filmati per il seguito "next-gen" del suo FPS d'azione VR. In vista del lancio del gioco, previsto per il 7 dicembre per PlayStation VR2, Meta Quest e vari visori VR su PC, sono stati forniti nuovi dettagli sulle modalità co-op multipiattaforma del gioco, sui piani post-lancio e altro.

Per quanto riguarda il multiplayer cooperativo, Arizona Sunshine 2 conterrà una modalità campagna co-op per due giocatori, una modalità orda infinita per un massimo di quattro giocatori e altro.

La modalità co-op in Arizona Sunshine 2 si basa sulle meccaniche del gioco originale, ma aggiunge diverse nuove possibilità di interazione e meccaniche VR aggiuntive, che ampliano notevolmente le situazioni e le dinamiche del gameplay.