Assassin's Creed Nexus: trailer spiega come il gioco sia stato creato espressamente per i visori VR

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Assassin's Creed Nexus, che mostra come il gioco sia stato creato esclusivamente con i visori VR in mente. Considerate che il gioco sarà disponibile dal 16 novembre 2023 per Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro, quindi non ci sarà la possibilità di giocarci in versione "flat".