Alien Hominid HD / Alien Hominid Invasion: data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

Lo studio di sviluppo The Behemoth ha pubblicato un nuovo trailer di Alien Hominid HD per annunciare la data d'uscita ufficiale del gioco: il 1° novembre 2023. Il filmato svela anche l'uscita di Alien Hominid Invasion, che avverrà lo stesso giorno.

Entrambi i giochi saranno disponibili per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Alien Hominid Invasion costerà 19,99€, Alien Hominid HD costerà 11,99€ e Alien Hominid: The Extra Terrestrial Bundle, che comprenderà entrambi, 24,99€.