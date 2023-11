Assassin's Creed Syndicate è gratis su PC: avete tempo fino al 6 dicembre per reclamarlo

La saga di Assassin's Creed prosegue da anni e siamo oramai sulla terza generazione di console fisse sulla quale è disponibile. I giocatori più giovani, o chi semplicemente ha deciso di partire solo di recente, potrebbero non aver vissuto l'intera serie e potrebbero essersi persi qualche capitolo, come ad esempio Assassin's Creed Syndicate. Ora, però, tali giocatori possono rimediare grazie a una copia gratuita in versione PC.

Come potete vedere dal sito ufficiale di Ubisoft, la compagnia francese permette di riscattare in modo completamente gratuito Assassin's Creed Syndicate in versione PC tramite Ubisoft Connect. Avete tempo fino al 6 dicembre 2023 alle 14:00, ora italiana. Una volta reclamato, il gioco sarà vostro per sempre e potrete accedervi senza limitazioni.