Xbox: gli autori di State of Decay 3 lavorano a un nuovo gioco ancora da svelare?

Oltre a State of Decay 3 il team di Undead Labs potrebbe aver iniziato i lavori su un altro gioco ancora da annunciare per Xbox Series X|S e PC.

Questo perlomeno è quanto suggerisce il profilo LinkedIn di Daniel Floyd, che dal 2013 fino allo scorso febbraio è stato il senior narrative animator dello studio. Nello specifico afferma di aver creato le animazioni di vari progetti dello studio, tra cui Moonrise, State of Decay 2 e "altri giochi non ancora pubblicati".

Uno è sicuramente State of Decay 3, ma dato che Floyd ha utilizzato il plurale è presumibile che ci sia almeno un altro gioco in lavorazione presso Undead Labs ancora da svelare. Chiaramente per saperne di più sarà necessario attendere un eventuale annuncio ufficiale.