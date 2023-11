Last Train Home, la recensione dello strategico ambientato sul finire della Prima guerra mondiale

Come vedremo nel dettaglio, l'espediente narrativo è funzionale alla doppia anima della produzione, fulcro su cui si sviluppa un gameplay stratificato e bipartito in sezioni separate ma strettamente interdipendenti. Al di là della sua componente prettamente ludica, già di suo validissima, Last Train Home ci ha conquistato per come sa arrivare al cuore e all'emotività del videogiocatore, facendolo affezionare al manipolo di soldati che tuttavia sarà puntualmente costretto a mettere a rischio sul campo di battaglia.

Come spiega in modo esaustivo la pagina Wikipedia dedicata , le legioni cecoslovacche di rientro verso la madrepatria, con tappa obbligata a Vladivostok, meta che combacia con la conclusione del videogioco, furono loro malgrado coinvolte nella guerra civile russa a seguito della Rivoluzione d'ottobre.

Nell' anteprima di Last Train Home avevamo già evidenziato la stretta interconnessione tra game design e ricostruzione storica promossa da questa particolare esperienza. Molto più di quanto visto negli Assassin's Creed per esempio, dove le coordinate temporali e spaziali fungono da perfetto sfondo per un'avventura che di realistico ha ben poco, la creatura di Ashborne Games, pur prendendosi tutte le licenze poetiche del caso, si basa interamente su un evento accaduto all'indomani della fine della Prima guerra mondiale , che in qualche modo ricalca fedelmente.

Io ciuff ciuff ti acciuffo!

Come lo stesso titolo di Last Train Home lascia intendere, il treno è al centro del gameplay, il fulcro attorno cui ruotano anche i combattimenti veri e propri

Un po' Train Simulator, un po' Commandos. Volendo riassumere il più brevemente possibile Last Train Home, basterebbe l'accostamento a questi due giochi per offrire ai curiosi un'idea sommaria sulla tipologia d'esperienza offerta. L'azione, che a tratti abbonda, è comunque circoscritta a sezioni ben specifiche, frutto di accorte e prolungate valutazioni, di analisi del campo di battaglia, di fasi preparatorie gestite proprio a bordo del treno.

La mappa che ne mostra il lento avanzamento verso Vladivostok, difatti, è la schermata che vedrete più spesso e su cui passerete la maggior parte del tempo. Nonostante l'interfaccia sia occupata per lo più dai luoghi che circondano i binari, spaccati ricchi di punti d'interesse come diremo tra poco, sui bordi si arrampicano e sviluppano una lunga serie di indicatori che consentono la gestione di ogni vagone e, soprattutto dei suoi passeggeri.

Anche la velocità di crociera del treno di Last Train Home influenza lo stato di salute della locomotiva. Occhio a non avere troppa fretta insomma

In primis, la locomotiva avrà bisogno di costante rifornimento di carbone e di tecnici in grado di manovrarla. Fucilieri, scout, granatieri e più in generale tutti i membri della legione che controllerete, saranno candidati più o meno ideali per il compito. Solo analizzandone l'indole caratteriale, le attitudini, l'esperienza accumulata e le abilità sbloccate troverete chi sarà in grado di svolgere il lavoro con il massimo dell'efficienza. Vi ritroverete così a scorrere di continuo la lista dei soldati disponibili, mettendo in discussione chi già si occupa della cosa ogniqualvolta nuove reclute si aggregheranno alla compagine, o cercando un sostituto nel caso di tristi dipartite.

Non solo. Anche eventi più o meno casuali possono influire sulle capacità dei singoli. L'assunzione di pillole per mantenere alta la stamina, che tenderà a consumarsi per ogni ora lavorativa e battaglia effettuata sul campo, può condurre ad una deleteria dipendenza con pesanti ripercussioni sulle statistiche dell'unità. Riportare ferite negli scontri a fuoco, può mettere fuori gioco per diversi giorni il malcapitato di turno. Il morale troppo basso può spingere all'insubordinazione.

Naturalmente un treno non è solo composto dalla locomotiva. Ecco perché dovrete prendere provvedimenti simili anche per garantirvi un'infermeria sempre pronta ad accogliere i feriti, una cucina in grado di rifocillare come si deve la truppa, un reparto d'artiglieria che possa garantire una buona difesa e fornire attacchi dalla distanza in alcune missioni.

Salvo le battaglie, ogni evento di Last Train Home si svolge tramite schermate fisse in cui, di tanto in tanto dovrete anche effettuare precise scelte che influenzano statistiche, morale e destino della truppa

Ogni vagone, inoltre, necessiterà di manutenzione, riparazioni mirate, risorse per poter offrire i servizi necessari per la sopravvivenza della legione. Da questo punto di vista, torneranno utilissimi alcuni luoghi d'interesse in cui vi imbatterete lungo il cammino. Boschi, laghi, villaggi abbandonati e borghi muniti di taverne e mercati, possono fornire cibo, materie prime, medicinali, munizioni. Per mettere le mani su questi beni dovrete comporre delle squadre di almeno tre unità che, allontanandosi autonomamente dal treno, possano raggiungere il luogo designato. Durante queste escursioni bisogna ovviamente interrompere la marcia lungo i binari, assistere al trascorrere del tempo, sperare che la spedizione non incontri imprevisti e che ritorni alla base con sufficienti guadagni da giustificare tutti i rischi annessi.

Anche in questo caso, ovviamente, l'intervento del giocatore può influenzare molto l'andamento delle cose. Comporre un team idoneo al compito da svolgere è fondamentale. Un soldato dotato di carisma può convincere i mercanti ad abbassare i prezzi. Un esperto di pesca recupererà più risorse lungo i corsi d'acqua. Al tempo stesso, un temperamento votato alla rissa può rivelarsi un discreto malus in certe circostanze. Qualità e difetti dei singoli vanno insomma sempre messi sulla bilancia, sperando contestualmente nella buona sorte, visto che il fattore fortuna, all'attivarsi di eventi casuali, ha pur sempre il suo peso, per quanto relativamente ridotto.

Non tutti i menù di Last Train Home sono facili da interpretare, in alcuni casi dovrete perderci un po' di tempo per capire il significato di ogni icona

Sarà proprio imparando a conoscere ogni soldato, che scoprirete l'aspetto più intimo di Last Train Home. Per quanto anche altri congeneri facciano leva sul permadeath e sull'accumulo di esperienza dei singoli per creare affezione alle unità, spesso ben al di là della loro progressiva efficacia sul campo di battaglia, nella produzione THQ Nordic il tutto è ulteriormente amplificato proprio dal contesto storico nel quale la vicenda si sviluppa.

Missione dopo missione, chilometro percorso dopo chilometro percorso, scoprirete le storie di caporali, soldati semplici, rifugiati che decideranno di imbracciare le armi. Non tutte le biografie sono curate allo stesso modo, ma è facile prendere a cuore le sorti di qualcuno con cui si scopre qualche affinità. Al tempo stesso, è inevitabile sviluppare un certo attaccamento nei confronti di un personaggio particolarmente utile nel reperimento di risorse o tremendamente esemplare nell'eliminazione dei nemici in battaglia.

Similmente a Fire Emblem, per fare un esempio, si accresce una potente empatia con ogni unità, che diventa più di una semplice pedina da schierare all'occorrenza. Per quanto la trama di Last Train Home non sia particolarmente densa di colpi di scena, anche perché segue a grandi linee un intreccio scritto dalla storia stessa, a rendere emozionante, coinvolgente e a tratti persino doloroso il viaggio verso Vladivostok è proprio il legame che si crea con il proprio manipolo di eroi, ognuno dotato di una vita che evolve con la progressione della trama.

La maggior parte delle scelte che prenderete avrà ripercussioni dirette e sul breve periodo. Ma in alcuni casi avrete delle sorprese anche in questo senso

Le esperienze di ogni soldato non hanno una ripercussione diretta solo sull'ambito narrativo. Bonus e malus inspessiscono ulteriormente la caratterizzazione di ogni soldato, in accordo con quanto affrontato anche nelle fasi didascaliche di esplorazione e interazione con gli abitanti dei centri cittadini.

Tutto ciò, come se non bastasse, contribuisce a rendere ulteriormente stratificati e profondi i combattimenti veri e propri, l'altra faccia della medaglia che compone Last Train Home.