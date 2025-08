Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack ha una data di uscita su Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5 e PC

In Europa e Nord America sarà possibile acquistare la collezione al completo oppure i singoli titoli separatamente, ma al momento non sono stati ancora indicati dei prezzi precisi.

Le novità delle versioni "DX"

I giochi della raccolta includeranno nuovi personaggi giocabili, aree esplorabili, storie e una modalità di combattimento personalizzabile, offrendo quindi nuovi stimoli anche a chi li ha già completati in passato. Ad esempio, in Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX il nostro party si espanderà con Agatha, Kilo e Romy, ci sarà una nuova storia secondaria con Kilo e Bos e una ambientata dopo il finale, che fa da raccordo al capitolo successivo. La pagina Steam dei singoli giochi parla anche di "grafica migliorata", maggiori opzioni grafiche e migliorie all'interfaccia utente.

Ogni gioco includerà tutti i DLC pubblicati in precedenza e chi ha acquistato gli originali riceveranno dei bonus esclusivi importando dei dati di salvataggio. Tuttavia, non è previsto un aggiornamento gratuito o un upgrade a pagamento per passare dalle versioni standard a quelle DX, che dunque dovranno essere acquistate separatamente.