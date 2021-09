Avowed: primi artwork ufficiali svelati per l'esclusiva PC e Xbox Series X|S di Obsidian

Obsidian e Microsoft hanno pubblicato i primi artwork dedicati ad Avowed, il gioco di ruolo d'azione in prima persona che arriverà su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S. Questi artwork non ci dicono troppo del gameplay, come è naturale, ma sono certamente bellissimi.

Due artwork ritraggono due grandi creature. Una è una specie di drago, con quelle che sembrano delle corna in stile rami di albero. Non è chiaro se si tratta di una parte composta realmente da legno o se semplicemente lo ricorda. L'altra creatura è una specie di bestia con zanne lunghe e grandi corna da montone. Considerando la profondità (usate come riferimento l'umano in cima alla roccia sulla sinistra), questa creatura sembra essere veramente mastodontica. Avowed punterà su creature di queste dimensioni nel gameplay?

Le altre immagini di Avowed mostrano invece dei luoghi immersi nella natura. Una sembra la facciata di una chiesa o una cattedrale, distrutta e senza la parte superiore. Si tratta di una rovina antica, oppure una delle creature viste nelle altre immagini ha distrutto l'edificio? Nell'ultima immagine vediamo invece quello che sembra un piccolo insediamento in mezzo alla nebbia. Vediamo un'altra costruzione, al centro. Difficile trarre grandi conclusioni da questi artwork, ma ci permettono di fantasticare su come potrà essere questo nuovo gioco di Obsidian.

Pare anche che Avowed perda pezzi. Lo sviluppo è problematico, secondo Chris Avellone.