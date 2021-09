Apex Legends: errori di disconnessione, il problema sarà risolto fra vari giorni

Apex Legends sta soffrendo di vari problemi di disconnessione e non sembrano destinati a interrompersi rapidamente. Il team di sviluppo ha spiegato che per risolvere il problema ci vorranno ancora vari giorni. Precisamente, una patch è attesa per il 22 settembre.

Tramite Twitter, l'account ufficiale di Respawn ha spiegato che "nonostante i miglioramenti odierni, stiamo ancora rilevando circa il triplo di errori di disconnessione in Apex Legends rispetto alla norma. Un completo ritorno alla normalità potrebbe richiedere l'arrivo della prossima patch, fissata per il 22 settembre. Estenderemo l'attuale classifica di una settimana, tale update sarà online di lunedì."

Apex Legends: tre personaggi del gioco

I problemi sono iniziati il 14 settembre, durante l'evento Evolution. I giocatori hanno iniziato a subire problemi di connettività o a essere espulsi dalle partite in corso. Il 15 settembre Respawn era convinta di aver risolto il problema, ma chiaramente così non è stato. Il 16 il team ha ammesso che c'erano ancora problemi e si è scusato: ha affermato anche che avremmo aumentato la capacità dei server e introdotto alcune correzioni. Come è però chiaro, queste correzioni avranno bisogno di più tempo.

Vi segnaliamo anche che la modalità Arena introdurrà 4v4, 5v5 e nuove mappe per un dataminer.