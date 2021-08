Back 4 Blood giocato in diretta e le live di oggi su Twitch per Multiplayer.it

Back 4 Blood sarà protagonista fra pochi minuti di una speciale Pausa Caffè in cui giocheremo in diretta lo sparatutto targato Turtle Rock Studios in compagnia di Pierpaolo Greco, Luca Porro e Aligi Comandini.

Se avete letto il nostro provato di Back 4 Blood, saprete già quali sono le nostre impressioni preliminari sul gioco ma magari vi siete fatti anche voi un'opinione grazie alla closed beta attiva da ieri sera.

Il calendario delle live su Twitch di oggi include tuttavia anche altri appuntamenti: alle 14.00 Alessandra Borgonovo giocherà in diretta Hunter's Arena: Legends, mentre alle 16.00 sarà la volta di Dodgeball Academia con Luca Porro e alle 18.00 toccherà a Grime con Turbo Tekno.

Potrete seguire gli streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.