Bayonetta 3: preordine in sconto per l'esclusiva Switch tramite eBay

Le offerte eBay di oggi ci permettono di fare il preordine di Bayonetta 3, esclusiva Nintendo Switch, con uno sconto di 10.19€. Il prezzo attuale è 49.80€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è gamesemovieshop, con il 99.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Non possiamo ancora svelarvi i segreti di Bayonetta 3, ma una cosa possiamo dirvela: il sistema di combattimento per ora ci sembra una bomba, e l'inserimento di Viola e delle evocazioni demoniache sembra averlo reso ancor più vario e divertente rispetto a quanto visto nei già eccelsi capitoli passati. Non manca molto all'arrivo della strega e della nostra recensione. State pronti."

