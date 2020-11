Black Friday 2020 Amazon, smartphone LG Velvet 5G in sconto

In occasione del Black Friday 2020, lo smartphone LG Velvet 5G è in sconto su Amazon. Potete acquistarlo per 449,9€ invece di 649,9€ (-31%). Si tratta di un apparecchio con vetro ricurvo, con display OLED da 6.8 pollici. La fotocamera posteriore ha un sensore da 48 megapixel, mentre la batteria da 4300mAh garantisce molte ore di autonomia.

Il modello in offerta è quello con la colorazione Aurora Gray da 128GB di memoria di massa e 6GB di RAM. Leggiamo altri dettagli:

Un design che non passa inosservato: ha una forma simmetrica essenziale, con vetro ricurvo sia sulla parte frontale sia su quella posteriore per una garantirti una maneggevolezza straordinaria.

In soli 7.9mm di spessore e appena 180g di peso, concentra il meglio della tecnologia di ultima generazione, per farti vivere un'esperienza multimediale più coinvolgente e appagante.

Esprimi la tua personalità scegliendo uno fra i quattro colori a disposizione, ciascuno dei quali ti darà riflessi diversi a seconda della luce.

Le fotocamere posteriori a goccia si integrano perfettamente nella scocca e ti offrono tantissime possibilità di scatto grazie alla fotocamere principale da 48MP, all'obiettivo ultra-grandangolare e al sensore di profondità.

Registra video Time Lapse controllando la velocità in tempo reale, riprendi scene stabilissime anche mentre corri e cattura anche i suoni più flebili con la funzione ASMR.

Libera tutta la velocità delle reti di nuova generazione grazie alla connettività 5G integrata del processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Goditi i tuoi contenuti sul maxi display OLED da 6.8'', che ti offre tutta la qualità dei TV OLED LG grazie al contrasto infinito, al nero perfetto e ai colori brillanti.

Lo smartphone LG Velvet 5G in sconto per il Black Friday 2020 di Amazon