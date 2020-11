Black Friday 2020 Amazon, Huawei MateBook X Pro 2020 con più del 25% di sconto

Il Black Friday di Amazon Italia si apre con un'interessante promozione, indicata per tutti coloro che sono alla ricerca di un ultrabook leggero, stiloso, ma potente. Stiamo, infatti, parlando del Huawei MateBook X Pro 2020, un PC Windows da 13,9 pollici disponibile dal 26 novembre 2020 al 27 novembre alle 23:59 con più del 25% di sconto.

Il modello "base" è un Huawei MateBook X Pro 2020 colore Grigio/Verde Smeraldo con touchscreen FullView da 13.9 Pollici. Monta un processore Intel i5 10210U, 16 GB RAM, 512 GB SSD e persino una NVIDIA GeForce MX250 adatta per un po' di light gaming.

Il sistema operativo è Windows 10 Home. Il prezzo di listino è 1699 euro (anche se ieri era a 1299) mentre per 48 ore sarà disponibile a 1199 euro, con uno sconto del 29%.

La seconda offerta riguarda il modello superiore, ovvero un Huawei MateBook X Pro 2020 grigio con Touchscreen FullView da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250 e Windows 10 Home.

Il prezzo di listino è di 1999 euro e per il Black Friday è proposto per le prossime 48 ore col 25% di sconto a 1499 euro. Anche in questo caso ieri il PC era disponibile a 100 euro in più, una cosa che rende lo sconto meno roboante, anche se è sempre interessante.

Ne approfitterete?