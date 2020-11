Black Friday 2020 Amazon, tastiera meccanica da gaming Corsair K65 Rapidfire RGB in sconto

In occasione del Black Friday 2020, la tastiera Corsair K65 Rapidfire RGB è acquistabile su Amazon con uno sconto del 45%, ossia per 114,99€ invece di 209,99€. Si tratta di una tastiera meccanica pensata per i videogiochi di gran pregio, con retroilluminazione multicolore come piace a quelli che guardano gli streaming su Twitch, ottima comunque anche per giocare e, perché no, lavorare di notte.

Leggiamo altre caratteristiche del prodotto:

Illuminazione statica: Cambia qualsiasi tasto sulla tastiera usando l'impostazione di colore e luminosità chepreferisci

Colori ricorrenti: Scorri tra più colori usando la tua scelta di velocità e palette cromatiche; puoi impostare di scorrere tra l'intera tastiera o solo una selezione di tasti

Onde e increspature: personalizza la palette cromatica, la direzione, la durata e la velocità e imposta il flusso per l'intera tastiera o solo per i tasti che preferisci

Digitazione reattiva: configura la digitazione reattiva per un solo tasto o crea un effetto multitasto; puoi scegliere l'illuminazione monostrato, in cui i tasti si illuminano mentre digiti

