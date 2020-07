Bloodborne X Hello Kitty: il cross-over tra From Software e Sanrio creato da un fan

Bloodborne negli ultimi anni è diventato un titolo oggetto di un vero e proprio culto, una perla imprescindibile nell'universo dei souls-like. Il valore della produzione non risentirà affatto della fanart che stiamo per proporvi: una fanart che immagina il cross-over definitivo. Quello con i personaggi di Sanrio.

Non conoscete i personaggi di Sanrio? Sono gli amici di Hello Kitty è compagnia, per capirsi; nell'ultimo anno anche Animal Crossing: Pocket Camp ha dedicato loro un evento in collaborazione. Bloodborne naturalmente no, non l'ha mai fatto; né lo farà mai. Ma l'artista peach ha pubblicato su Twitter la sua idea, realizzata con estrema cura, amore e dedizione. Una collaborazione tra From Software e Sanrio che porti su Bloodborne i personaggi del secondo, tutte le mascotte.

Ecco che allora i principali protagonisti ed antagonisti di Bloodborne (il Cacciatore, l'Automa, Eileen il Corvo, Padre Gascoigne) hanno adottato lo stile e il vestiario dei personaggi Sanrio, così come questi ultimi hanno preso per sé gli accessori dei nuovi amici, tanto inquietanti quanto affascinanti. Il risultato è di un'originalità sorprendente, e dunque vogliamo proporvelo in un'immagine.

Non temete, cari estimatori di Bloodborne: nella vita reale è più credibile che venga annunciato Bloodborne 2, che si realizzati una collaborazione di questo tipo. Si tratta di un peccato o di una fortuna? Questo dovete deciderlo voi.