Crysis Remastered: alcune immagini confrontano l'originale con la remaster

Alcune immagini di Crysis Remastered mettono a confronto il gioco originale per PC con le prime scene della remaster mostrate da Crytek. Questa comparazione è stata fatta sul forum di ResetEra e il lavoro di rifacimento da parte dello sviluppatore tedesco non ne esce benissimo.

Crysis Remastered è stato rinviato di qualche settimana da Crytek nel giorno del reveal. Crytek, infatti, si è presa qualche settimana in più per perfezionare il rifacimento del suo gioco più celebre. Per molti il motivo era chiaro: la remaster non era in grado di rendere giustizia ad un gioco che, con l'installazione di qualche patch, è ancora più bello di quello che arriverà nei negozi tra qualche settimana.

Anzi, per dimostrarlo, alcuni utenti hanno affiancato delle immagini prese dalle versione liscia di Crysis per PC a quelle mostrate nel recente video di lancio. A nostro avviso alcune differenze ci sono e sono notabili soprattutto nella gestione delle luci e dell'acqua, ma non c'è un miglioramento tale da giustificare un nuovo esborso da parte degli utenti.

Andiamo a vedere il confronto. La prima immagine è presa dal gioco originale, la seconda dalla Remastered.