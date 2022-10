Blue Dragon: torna l'italiano nella versione retrocompatibile

Microsoft ha annunciato di aver aggiunto l'italiano alla versione retrocompatibile di Blue Dragon, gioco di ruolo giapponese di Hironobu Sakaguchi, il papà della serie Final Fantasy, lanciato all'epoca di Xbox 360.

Disponibile da tempo in retrocompatibilità, purtroppo il gioco mancava della lingua italiana. Ora però, gli utenti nostrani potranno tornare a giocarci nella nostra lingua.

Comunque sia, giusto riportare che l'aggiornamento può creare qualche problema, nel senso che potrebbe non essere applicato correttamente se si ha il gioco già installato. Quindi il servizio tecnico di Microsoft consiglia di installarlo di nuovo (da zero nel caso si abbia una licenza digitale e non si giochi da disco) e, nel caso ci si ritrovi con due versioni diverse nel sistema, di tenere quella che all'avvio non dà errori, perché è quella corretta (l'altra non è più funzionante).

Tutti i salvataggi saranno utilizzabili con la nuova versione, quindi non si rischia di perdere i progressi fatti.

Blue Dragon fu pubblicato nel 2006 in Giappone e nel 2007 nel resto del mondo. Fu il primo gioco sviluppato da Mistwalker, la software house fondata da Sakaguchi dopo l'addio a Square Enix. La trama parla di cinque amici: Shu, Jiro, Kluke, Zola e Marumaro, e del loro viaggio per sconfiggere Nene, il tirannico governatore del Gran Regno.