Silent Hill 2: il traduttore originale non sapeva niente del remake, che utilizza il suo lavoro

Jeremy Blaustein, il traduttore originale di Silent Hill 2, non sapeva niente del remake affidato a Bloober Team, che ha scoperto insieme al resto del mondo. Fin qui nessun problema, verrebbe da dire, senonché pare che la nuova versione del gioco utilizzi la sua traduzione, che vorrebbe quindi vedersi accreditata.

Ovviamente stiamo parlando della traduzione in lingua inglese. Blaustein diresse anche il motion capture e il doppiaggio. Vedere per l'ennesima volta il suo lavoro utilizzato senza che nessuno lo avvertisse lo ha fatto infuriare, tanto che su Twitter ha scritto, citando l'annuncio:

"Figo! E utilizzeranno ancora una volta la sceneggiatura inglese di Silent Hill 2 che ho scritto/tradotto (oh, anche diretto) da solo, da cui avrò zero compensi e che non vedrà decine di migliaia di persone su Twitter indignate per me. Magari dovrei fare un video..."

Il riferimento ironico è evidentemente al video di Hellena Taylor, la doppiatrice di Cereza nei primi due Bayonetta, che ha montato un caso sul compenso offertole per il terzo capitolo, scatenando le ire dei fan.

In un tweet successivo, Blaustein si è anche detto dispiaciuto del fatto di non essere stato avvisato del remake, nemmeno con un messaggio.

Raggiunto da GamesRadar per ulteriori commenti, Blaustein ha specificato che in Silent Hill 2 tradusse tutti i testi, senza l'aiuto di nessun altro. Diresse da solo il doppiaggio, a partire dalle audizioni degli attori. Questo perché lo staff giapponese non era in grado di giudicare le capacità degli attori inglesi, non conoscendo o conoscendo poco la lingua. Diresse anche le performance in motion capture. Durante il periodo in cui si occupò della traduzione, collaborò con il team di sviluppo, in particolare con lo sceneggiatore Hiroyuki Owaku, su base giornaliera.

Blaustein ha anche ricordato come Silent Hill 2 non fosse doppiato in giapponese, "perché era pensato per il pubblico occidentale. Ciò testimonia l'importanza di quanto ho scritot." Infine ha dichiarato a GamesRadar che non è alla ricerca di soldi, ma vorrebbe vedersi accreditato il lavoro svolto Considerate che nella Silen Hill HD Collection del 2012, Blaustein figura solo nei ringraziamenti speciali, pur avendo tradotto Silent Hill 2, come già ricordato, e Silent Hill 3.