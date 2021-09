Blue Reflection: Second Light, primi dettagli sul nuovo jRPG di Koei Tecmo

Blue Reflection: Second Light, il nuovo episodio della serie jRPG sviluppata da Gust e prodotta da Koei Tecmo, rivela i primi dettagli con un comunicato ufficiale ricco di informazioni.

A quattro anni esatti dall'uscita dell'originale Blue Reflection, il sequel punta a offrire un'esperienza ancora più coinvolgente e appassionante per i possessori di PC, PS4 e Nintendo Switch.

Disponibile a partire dal 9 novembre, Blue Reflection: Second Light segue le avventure di tre studenti - Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo e Yuki Kinjou - che si ritrovano trasportati in una misteriosa accademia galleggiante, alla ricerca di indizi per ritrovare la strada di casa, con solo i loro nomi come ricordi.

Un giorno appare un sentiero che conduce a una nuova terra, ma quando i tre protagonisti si mettono in viaggio per svelare il mistero, vengono accolti da una serie di mostri mortali. Combattendo le creature diaboliche, sbloccano poteri sconosciuti che sembrano solo approfondire la natura criptica di ciò che li circonda.

Durante l'avventura, i tre amici collaborano e lottano per rendere la loro vita quotidiana più ricca e divertente possibile. Mentre trascorrono ogni giorno intrappolati in questo mondo sconosciuto, i veri sentimenti e le personalità dei personaggi verranno svelati e, man mano che i loro legami verranno approfonditi, acquisiranno nuovi punti di forza e abilità.

Inoltre, non solo i protagonisti saranno in grado di costruire la loro accademia ideale durante il gioco, ma saranno anche in grado di creare oggetti insieme e, a seconda delle combinazioni di personaggi, le proprietà dell'oggetto completato possono cambiare, anche innescando conversazioni speciali.

Approfondendo le loro amicizie, i tre studenti alla fine si avvicineranno al mistero di questo mondo e al motivo per cui hanno perso i loro ricordi.

Oltre ai primi dettagli sul gameplay e sulla trama, KOEI TECMO ha anche annunciato che il famoso illustratore Mel Kishida è ancora una volta alla guida del design dei personaggi del franchise.

I disegni riccamente dettagliati saranno non solo protagonisti del videogame Blue Reflection: Second Light ma anche della nuova serie anime intitolata Blue Reflection: Ray.