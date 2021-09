Offerte Amazon: SSD esterno Samsung T7 Touch da 2 TB con protezioni tramite impronta in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno Samsung T7 Touch da 2 TB e protezione tramite impronta digitale. Lo sconto segnalato è di circa 19€.

Offerta Amazon Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0K SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Nero € 319,0 € 299,99 Vedi

Il prezzo dell'SSD esterno Samsung T7 Touch è attualmente quello più basso mai apparso sulla piattaforma Amazon. Negli ultimi tempi era perlopiù intorno ai 330€, mentre tra luglio e agosto è stato in offerta varie volte tra i 309€ e i 320€. Il prezzo attuale non è il più basso in assoluto su internet, in quanto su siti minori è possibile trovarlo a qualche decina di euro in meno, ma come sempre non possiamo confermare la sicurezza di tali rivenditori. Quello che vi proponiamo è invece effettivamente venduto e spedito da Amazon, con tutta la sicurezza che ne comporta.

Passando però ai dati tecnici, l'SSD esterno Samsung T7 Touch - come detto - è una memoria da 2 TB e propone velocità di lettura/scrittura pari a 1.050/1.000 MB/s. Propone un'interfaccia USB 3.2 di seconda generazione, un robusto telaio interno che protegge l'SSD da cadute da altezze fino a 2 metri e un lettore di impronte digitale integrato per la massima sicurezza, al quale poi si somma una protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Le dimensioni sono ‎8.5 x 5.7 x 0.8 cm; con un peso pari a 58 grammi. È compatibile con PC, Mac, dispositivi Android e non solo.

