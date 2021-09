Diablo 2: Resurrected, guida e consigli per i giocatori in erba

Diablo 2: Resurrected è la rimasterizzazione dell'immortale Diablo 2 e della sua espansione Lord of Destruction, due veri e propri capisaldi del genere dei giochi di ruolo. La remaster è estremamente fedele all'originale di venti anni fa per quanto riguarda contenuti e meccaniche di gioco, ma presenta grafica e audio moderni riadattati per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

In questa guida introduttiva di Diablo 2: Resurrected faremo una panoramica delle classi, caratteristiche e abilità, con un occhio di riguardo per chi si approccia per la prima volta al titolo Blizzard.

Se gli scontri ravvicinati non fanno per voi, l'altra opzione consigliata per i neofiti è l' Incantatrice , grazie ai suoi potenti incantesimi elementali dai danni elevati, status alterati come congelare i nemici e il Teletrasporto. Un'altra valida scelta è il Negromante e il suo esercito di invocazioni che, specialmente nelle fasi iniziali, schiacceranno come moscerini i nemici.

Detto questo se siete giocatori in erba, il consiglio è quello di evitare le classi più complesse, puntando su quelle più accessibili. Il Barbaro in tal senso è una delle classi migliori per iniziare. La complessità di questa classe si inizia a intravedere solo nelle fasi avanzate del gioco, quando teoricamente dovreste aver preso dimestichezza con le dinamiche del gameplay di Diablo 2: Resurrected, e dovreste avere le idee chiare se trasformarlo in un tank o un DPS.

Dopo questa breve panoramica, la domanda che sorge spontanea è: qual è la classe migliore da giocare in Diablo 2: Resurrected? Se parliamo di mero potenziale, non esiste un personaggio più forte in senso assoluto. Piuttosto, considerando le numerose ore di gioco che potreste spendere nel gioco, il consiglio è quello di scegliere la classe che vi sembra più divertente e adatta al vostro stile di gioco. Volete avere un esercito al vostro comando? Il Negromante fa al caso vostro. Vi piace fare il brutto e il cattivo tempo con la magia? Allora vi conviene puntare sull'Incantatrice. Preferite un approccio più diretto e brutale? Il Barbaro vi regalerà tante soddisfazioni.

La prima cosa da fare in Diablo 2: Resurrected ovviamente è scegliere la classe con cui iniziare l'avventura. Ci sono sette personaggi disponibili, ovvero Amazzone, Assassina, Barbaro, Druido, Negromante, Paladino e Incantatrice. Ognuno di loro ha caratteristiche e abilità uniche, che per forza di cose influenzeranno il vostro stile di gioco. Allo stesso modo però tutti i personaggi sono altamente personalizzabili, con innumerevoli configurazioni e opzioni per l'equipaggiamento. Ecco una breve panoramica di ogni classe di Diablo 2: Resurrected.

Fondamentalmente ci sono due metodi, come spiegato nella nostra guida su come resettare le caratteristiche del vostro personaggio in Diablo 2: Resurrected . Uno richiede di ottenere materiali rari e sarà accessibile solo alla difficoltà più alta. L'altro permette di ripristinare i punti gratuitamente parlando con l'NPC Akara, ma solo una volta per partita. Insomma, fatelo solo in caso di assoluta emergenza.

Tuttavia se è la prima volta che state giocando a Diablo 2 o alla serie in generale è inutile scervellarsi troppo sulle numerose build che si possono trovare online. Piuttosto meglio puntare al divertimento, cercando di imparare con calma e con il giusto ritmo le meccaniche di gioco. Ovviamente non usate questo consiglio come scusa per assegnare i punti abilità alla rinfusa. L'errore più grande che si potrebbe fare all'inizio è quello di provare a equilibrare i parametri investendo parallelamente i punti statistica su tutte le caratteristiche o puntare alla quantità di skill piuttosto che alla qualità.

Costruire una build efficiente per la propria classe, selezionando con cura l'equipaggiamento da usare e dove investire punti abilità e caratteristiche, è il fulcro dell'esperienza di Diablo 2: Resurrected. Considerando le opzioni limitate per quanto riguarda il reset delle statistiche, il consiglio è quello di pianificare fin dall'inizio il percorso di crescita del vostro personaggio.

Caratteristiche e abilità

Diablo 2: Resurrected, con le abilità giuste il vostro personaggio può diventare una macchina da guerra

Come spiegato in precedenza investire con raziocinio in abilità e statistiche è importante per non ritrovarsi con un personaggio poco efficiente in combattimento. Sconfiggendo nemici guadagnerete punti esperienza necessari per salire di livello. Ad ogni level up otterrete 5 punti da investire nelle caratteristiche e uno per le abilità.

Di seguito una panoramica delle caratteristiche in Diablo 2: Resurrected:

Forza : influenza i danni inflitti con l'arma equipaggiata e determina il tipo di armatura che potrete utilizzare.

: influenza i danni inflitti con l'arma equipaggiata e determina il tipo di armatura che potrete utilizzare. Destrezza : influenza le probabilità di colpire i nemici e di evitare gli attacchi. Inoltre determina la possibilità di equipaggiare determinati tipi di armi, soprattutto quelle a distanza, e le probabilità di bloccare un attacco se equipaggiate uno scudo.

: influenza le probabilità di colpire i nemici e di evitare gli attacchi. Inoltre determina la possibilità di equipaggiare determinati tipi di armi, soprattutto quelle a distanza, e le probabilità di bloccare un attacco se equipaggiate uno scudo. Vitalità : determina il quantitativo di punti vita e stamina del vostro personaggio.

: determina il quantitativo di punti vita e stamina del vostro personaggio. Energia: determina il quantitativo di mana del vostro personaggio.

A prescindere dalla classe, la Vitalità è una statistica dove non fa mai male investire punti, per via della scarsa salute dei personaggi e per il fatto che un elevato quantitativo di punti vita è più efficace dell'armatura quando si tratta di rimanere in vita. Spendete punti forza e destrezza soprattutto per raggiungere i requisiti richiesti dall'equipaggiamento.

Le skill invece sono suddivise in tre alberi delle abilità differenti, che includono talenti attivi e bonus passivi. Considerando che spesso userete una o due skill come principali vi conviene investire punti al massimo su due rami. Non lasciatevi ingannare dal fatto che alcune abilità si possono sbloccare solo ai livelli più avanzati, spesso infatti quelle iniziali potrebbero risultare più efficaci. Potrete investire fino a 20 punti su una singola abilità e quelle dello stesso ramo potrebbero avere delle sinergie tra di esse.