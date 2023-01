Bored Ape Yacht Club annuncia il suo primo videogioco, in cui si raccolgono escrementi di scimmia

La collezione di NFT Bored Ape Yacht Club di Yuga Labs sta per lanciare il suo primo videogioco, in cui l'obiettivo pare essere quello di raccogliere escrementi di scimmia. Si chiama Dookey Dash e di fatto è solo un altro modo per "mintare" (traduciamo in coniare) NFT sulla blockchain, ma con un sistema estremamente complicato.

Di base chi possiede almeno un NFT della collezione Bored Ape Yacht Club ha l'accesso garantito ai sewer pass del gioco, che sarà un evento a tempo (sarà attivo dal 18 gennaio all'8 febbraio 2023). Chi non ne possiede uno potrà acquistare un pass e giocare lo stesso. L'obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile nel viaggio lungo le fogne, raccogliendo escrementi lungo la strada. Chi vuole potrà acquistare potenziamenti spendendo Apes Coin, naturalmente a pagamento. Chi raccoglierà più escrementi, avrà il punteggio più alto. Il punteggio più alto ottenuto in tutte le partite fatte sarà registrato e, alla chiusura delle fogne, il punteggio più alto tra tutti i giocatori otterra la chiave e tutti i pass per le fogne elegibili si prepareranno per l'evento "The Summoning".

Come potete vedere dal video, il gioco in sé è abbastanza involuto e l'intero sistema è decisamente confuso e poco lineare, per un titolo che dovrebbe essenzialmente servire a produrre una classifica con i punteggi derivati dalle abilità dei giocatori. Invece la natura pay-to-win del tutto è evidente, sia perché chi possiede delle ape ha dei vantaggi, sia perché ci sono degli oggetti a pagamento che consentono di migliorare le performance.

Insomma, difficilmente questa roba migliorerà i giudizi dei giocatori sul mondo dei giochi basati su NFT. Anzi, questo è proprio il classico caso che mostra come il puntare su crypto, blockchain e NFT spesso finisca per complicare delle esperienze di gioco che di loro sono linearissime e molto semplici (questo, per dire, è un endless runner 3D con raccolta di oggetti e ostacoli da evitare come se ne sono visti migliaia su mobile).