PS5 e PS4: i 23 giochi "incredibili" del 2023 secondo un video ufficiale di Sony

Sony ha pubblicato un nuovo video ufficiale dedicato a PlayStation e più precisamente ai giochi PS5 e PS4 in arrivo nel 2023. In totale, la compagnia giapponese ha mostrato 23 giochi per le due generazioni. Vediamo l'elenco completo dei giochi categorizzati da Sony come "incredibili":

Marvel's Spider-Man 2

Horizon Call of the Mountain

Suicide Squade Kill the Justice League

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Assassin's Creed Mirage

SEASON: A Letter to the Future

Star Wars Jedi: Survivor

Final Fantasy 16

Stellar Blade

Tchia

Wild Hearts

Destiny 2 L'Eclissi

Firewall Ultra

Dead Space

Forspoken

Street Fighter 6

Eternights

Horizon Forbidden West Burning Shores

SYNDUALITY

The Lords of the Fallen

Pacific Drive

Alone in the Dark

L'elenco che vi abbiamo proposto non si basa sull'ordine di apparizione dei giochi nel video, ma sulla lista proposta da Sony stessa sul proprio sito. Ovviamente sono inclusi i principali giochi esclusivi già annunciati per PS4, PS5 e PS VR2, così come tutta una serie di AAA di alto livello che certamente molti giocatori no vedranno l'ora di provare.

Fortunatamente non mancano anche vari indie in arrivo su PlayStation, come Tchia, SEASON A Letter to the Future e Pacific Drive. Ogni giocatore avrà il proprio concetto di giochi "incredibili", ma certamente la lista è composta da giochi di primo livello (o almeno speriamo che si confermino come tali).

Tra quelli in arrivo a breve termine vi è SEASON A Letter to the Future, Forspoken e Hogwarts Legacy. Quest'ultimo è probabilmente uno dei più attesi, visto che su Steam è già tra i più venduti grazie al preordine.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa lista? Vi ricordiamo che chiaramente è stata realizzata anche in accordo con i vari editori e sviluppatori, quindi l'assenza di qualche gioco di terze parti è più frutto di un mancato accordo di marketing che di una volontaria omissione.