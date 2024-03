Breath of Fire 3: traduzione in italiano in arrivo

Presto potremo giocare a Breath of Fire 3 per PlayStation e PSP in italiano . Locke e Brisma hanno infatti annunciato dalle pagine di SadNES cITy di essere al lavoro alla traduzione del terzo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo giapponesi di Capcom e di aver quasi concluso i lavori.

Lavori quasi finiti

"Oggi annunciamo infatti una nuova collaborazione con l'instancabile Locke, il quale si è di recente messo in contatto con il buon Brisma, storico membro del nostro gruppo, per lavorare alla traduzione di un classico per PSX (e sua remaster per PSP), che per decenni ha necessitato di una traduzione in italiano... stiamo parlando di Breath of Fire III!" possiamo leggere nella pagina con l'annuncio, dove viene poi ricordato che Breath of Fire III è stato sviluppato da Capcom e lanciato nel 1997 in Giappone e nel 1998 in Nord America. Non è mai stato tradotto in italiano.

Quando potremo avere la traduzione? Il post in merito non dà date esatte, ma è molto preciso sulla situazione attuale: "Per quanto riguarda lo stato dei lavori e la versione del gioco che verrà supportata dalla traduzione, il lavoro di hacking e di traduzione dei testi è ormai completo, mentre le fasi di betatest sono appena iniziate. Le versioni del gioco su cui sarà possibile applicare la patch di traduzione sono le versioni in inglese PAL e NTSC per PlayStation, e la versione per PlayStation Portable."

Se volete seguire il progetto, andate sulla pagina ufficiale.