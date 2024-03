Baldur's Gate 3: Hotfix 22 è disponibile, risolti i problemi al cross-save su Xbox

Larian Studios continua il lavoro di aggiornamento e correzione su Baldur's Gate 3 pubblicando l'Hotfix 22, che apporta diversi miglioramenti e aggiusta anche dei problemi specifici della versione Xbox che, in questo modo, si mette in pari con le altre.

Come avevamo visto in precedenza, su Xbox era emerso un problema specifico che aveva costretto gli sviluppatori a lavorare a parte sulla piattaforma Microsoft, bloccando al contempo l'uso del cross-save anche per evitare eventuali problemi di compatibilità, considerando che le diverse versioni non corrispondevano.

Con l'uscita odierna dell'Hotfix 22, le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S sono nuovamente parificate in termini di update, visto che la versione Xbox dell'aggiornamento contiene al suo interno anche i precedenti Hotfix 20 e 21.