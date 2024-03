Baldur's Gate 3: nuovo hotfix disponibile su PC e PS5, più tardi su Xbox

Baldur's Gate 3 ha ottenuto in queste ore un nuovo hotfix, ovvero il numero 21, che aggiusta diversi problemi su PC e PS5, mentre per la versione Xbox ci sarà da attendere un po' di più, come riferito da Larian Studios.

Il motivo di questa discrepanza si trova nel fatto che il team sta lavorando per correggere un crash specifico rilevato nella versione Xbox, che sta prendendo più tempo del previsto e ha dunque spostato il programma degli aggiornamento sulla console Microsoft.

Come conseguenza, non potranno essere trasferiti salvataggi da una versione all'altra finché non verrà ristabilita la parità di versione tra Xbox e le altre piattaforme, ma nel frattempo i lavori vanno avanti su tutte le versioni.