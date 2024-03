Unicorn Overlord: Vanillaware ha esaurito tutto il budget sul gioco, 'come al solito'

In un nuovo post pubblicato su X, il CEO di Vanillaware, George Kamitani, ha riferito che la compagnia ha esaurito tutto il budget che aveva a disposizione nello sviluppo di Unicorn Overlord, dovendo aggiungere qualcosa dalle riserve del team, una cosa che sembra succedere spesso.

Il messaggio di Kamitani sembra far intendere che non sia la prima volta, visto che il fatto che abbia esaurito il budget è preceduto da un "come al solito", cosa che dimostra come Vanillaware sia piuttosto abituata ormai alla medesima situazione.

In effetti, anche anche all'epoca di 13 Sentinels: Aegis Rim era successo qualcosa del genere, con il budget che era stato interamente speso prima della conclusione dei lavori, costringendo a misure extra per concludere il tutto.