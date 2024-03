Stellar Blade: una demo potrebbe essere in arrivo, secondo alcuni indizi

Messa così, fa pensare che la fonte abbia notato alcuni movimenti sospetti nel database di PlayStation Store che potrebbero far pensare all'introduzione di una versione di prova del gioco, considerando che è specializzato nello scandagliare la banca dati per vedere in anticipo i dettagli sulle uscite.

Non ci sono annunci né informazioni certe, ma il messaggio di PlayStation Game Size è piuttosto esplicito nel far pensare che la demo di Stellar Blade possa essere una realtà: "Non sono sicuro, ma una demo di Stellar Blade è possibile", si legge nel post su X riportato qui sotto da parte dell'account in questione.

Un gioco di rilievo per PS5

Stellar Blade è diventato un gioco importante nel catalogo PS5

In effetti, considerando l'importanza ricoperta dal gioco come esclusiva PS5 di rilievo in questo periodo, è possibile che una demo possa essere messa a disposizione, forse anche attraverso il servizio in abbonamento PlayStation Plus ma più probabilmente come versione di prova standard in vecchio stile, visto che potrebbe avere un codice identificativo a parte in questa forma ed essere dunque visibile più facilmente dal database.

Nel frattempo, abbiamo visto che nuovi costumi arriveranno dopo il lancio, non è chiaro se gratuiti o meno, mentre di recente un video ha mostrato le varie armi dalla distanza di Eve e la loro potenza.