Remake e remaster: uno studio svela dopo quanto tempo dall'originale hanno più successo

Per quanto riguarda il remaster, ovviamente tale periodo di riduce : una versione rimasterizzata ha maggiore successo se viene lanciata entro 5 anni dall'uscita dell'originale, dunque in un periodo di tempo relativamente ristretto.

Alcune conclusioni interessanti

Il grafico che sintetizza i dati raccolti dallo studio su remake e remaster

La questione è ovviamente influenzata anche dalle caratteristiche tecniche dei diversi prodotti: un remake presuppone un rifacimento tecnico totale che si attua meglio su giochi che risultano più vecchi, assumendo più senso all'aumentare del tempo passato dall'uscita originale, mentre il remaster essendo un lavoro di rielaborazione più leggera può essere effettuato a una minore distanza di tempo, con buona parte del materiale originale che può essere ancora perfettamente godibile.

Lo studio ha preso in esame oltre 200 remake e remaster usciti dal 2012 in poi, per valutarli sulla base delle vendite in relazione ai periodi di uscita: i giochi usciti tra 11 e 15 anni dopo l'originale sono quelli che hanno avuto maggior successo tra i remake, con il 70% che ha venduto oltre 2 milioni di copie, mentre solo il 32% dei remake dei giochi usciti a distanza di 21-25 anni dall'originale hanno raggiunto tale quota.

Questo potrebbe anche riferirsi al fatto che i giochi più vecchi sono meno conosciuti e potrebbero avere meno richiamo sul pubblico moderno, in effetti. In maniera decisamente sensata, lo studio sostiene che "i remake trovano successo quando degli avanzamenti importanti sul fronte hardware e software garantiscono aggiunte significative e risolvono problemi storici dei giochi originali".

A quanto pare, solo due titoli tra i remake usciti meno di 10 anni dopo gli originali sono riusciti a superare i 2 milioni di copie: si tratta di The Last of Us Part I nel 2022 e di Odin Sphere: Leifthrasir nel 2016.