Sea of Thieves non richiederà più Xbox Game Pass per essere giocato in singolo

Rare ha annunciato alcune novità interessanti per quanto riguarda Sea of Thieves, tra i quali il fatto che il gioco non richiederà più l'abbonamento a Xbox Game Pass per quanto riguarda la possibilità di giocarci in single player, contrariamente a quanto accadeva finora.

All'interno di un nuovo video diario con la presentazione di varie novità in arrivo nel mondo di Sea of Thieves, questa è dunque una delle maggiori informazioni emerse, ma non solo: gran parte del filmato si incentra infatti anche sulla prossima implementazione del sistema Easy Anti-Cheat, che dovrebbe migliorare un po' la situazione riguardante il cheating nei mari multiplayer del gioco piratesco.

Il sistema, progettato da Epic games, verrà introdotto all'interno del prossimo aggiornamento di marzo, annuncia Rare.

Si tratta di un sistema anti-cheat al livello kernel che otterrà degli aggiornamenti in maniera indipendente, dunque non dovrà essere inserito all'interno della pipeline di lavoro standard di Rare per quanto riguarda il gioco in generale.